Панама, 21 июля, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Правоохранительные структуры Панамы фиксируют рост преступлений, связанных с детской порнографией и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Как заявила генеральный прокурор Панамы Кения Порсель, особую тревогу вызывают районы столицы страны, где процветает торговля оружием и наркотиками. Прокурор Рафаэль Сантьяго отметил, что прокуратура «не позволит, чтобы Панама превратилась в страну секс-туризма», сообщает Prensa Latina.

(сс) Панама

В ходе проведенной спецоперации в столице Панамы были выявлены подпольные притоны, где насильно заставляли заниматься проституцией гражданок Колумбии и Венесуэлы.

Отметим, что детская проституция является настоящим бичом целого ряда стран Латинской Америки. В дорогих отелях Бразилии, к примеру, висят надписи, что в коридорах имеются камеры видео-наблюдения и в случае обнаружения в номерах у постояльцев несовершеннолетних проституток будут приняты законные меры.

Согласно базовому документу ЮНИСЕФ, опубликованному в 2008 году, ежегодно по всему миру 1,8 млн детей принуждаются к проституции и порнографии, а 1,2 млн продаются как товар, в том числе для сексуальной эксплуатации. Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ), в 2005 году от 980 тыс. до 1 млн 225 тыс. мальчиков и девочек оказались в ситуации фактического рабства и принуждались к тяжёлому труду. Ежегодный оборот криминального бизнеса в сфере сексуальной эксплуатации и детского рабства, по оценке ООН, составляет от $25 до $35 млрд, что наряду с торговлей оружием и наркотиками является одной из самых доходных областей криминального бизнеса, сообщало ранее ИА REGNUM