Дамаск, 21 июля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Бащар Асад заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует неудавшийся военный мятеж у себя в стране для реализации радикального проекта «Братьев-мусульман». Об этом Асад заявил в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina, опубликованному сегодня, 21 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

«Шаги, которые предпринимал Эрдоган и его окружение сразу после переворота, подтверждают, что они действуют в интересах экстремистов», — заявил Асад. Он напомнил, что режим Эрдогана после неудавшегося военного мятежа отстранил от работы 2,7 тыс. судей, 1,5 тыс. профессоров университетов, 15 тыс. учителей частных школ и учебных заведений.

«У него плохие намерения… Какое отношение имеют эти люди к военному перевороту? Значит, он использовал путч для выполнения повестки дня исламистов — для изоляции гражданских обществ», — подчеркнул Асад.