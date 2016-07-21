Ереван, 21 июля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. «Правящая Республиканская партия Армении выступает исключительно за мирное разрешение ситуации с захватом вооруженной группировкой территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и находящихся там заложников», — заявил журналистам после заседания РПА вечером, 21 июля, пресс-секретарь правящей в Армении партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газета «Голос Армении» Эдуард Шармазанов

«Сегодня на заседании исполнительного органа партии во главе с президентом Сержем Саргсяном мы обсудили этот вопрос. РПА выступает за исключительно мирное разрешение проблемы путем переговоров. Наша главная задача заключается в достижении мирного разрешения ситуации путем переговоров. Наше молчание по этому вопросу было обусловлено желанием не препятствовать переговорному процессу. Я верю, что толерантность победит, и мы избежим возможных новых кровопролитий. Нам не нужна новая кровь. Мы уже потеряли нашего друга, и новая кровь нам не нужна. Это наша официальная позиция», — сказал спикер правящей парти журналистам.

До этого, в ходе сегодняшнего заседания правительства с мирным призывом выступил премьер-министр Овик Абрамян. «Власти Армении сделают все, чтобы мирным путём урегулировать ситуацию. Происшедшее непозволительно и подлежит осуждению, поскольку насилием невозможно достичь реальных изменений. Это опасный и бесперспективный путь», — подчеркнул Абрамян.

Госдеп США и Евросоюз, осудив насильственный захват полицейского полка, призвали власти Армении воздержаться от ответного насилия и решить проблему исключительно мирным путем.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четыре полицейских получили огнестрельные ранения. Захватчики требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Они удерживают в заложниках четырех полицейских. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.