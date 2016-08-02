Москва, 2 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Фестиваль кино Исландии впервые открывается в Москве. В программе — пять современных кинокартин, большая часть которых завоевала призы на международных фестивалях в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне. 3 августа показы откроются в Парке искусств Музеон, все фильмы будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.

coolconnections.ru Драма «Бараны»Гримура Хаконарсона

Исландия имеет развитую киноиндустрию. Многие фильмы исландского производства получили мировую известность. Так например, картина «Дети природы» Фридрика Тоура Фридрикссона в 1992 году была номинирована на Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Большую известность получили фильмы режиссёра Балтазара Кормакура. Сегодня в Исландии набирают популярность новые авторы — Гримур Хаконарсон, Дагур Кари и другие.

В программу фестиваля вошли:

coolconnections.ru Драма «Бараны»Гримура Хаконарсона

драма «Бараны»Гримура Хаконарсона — картина — победитель 68-го Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд», рассказывающая историю упрямых братьев и овечьей отары. Гумми и Кидди — почтенные фермеры, разводящие скот в живописной долине, родные братья, чьи дома разделяет всего несколько десятков метров, и кровные враги, не разговаривающие друг с другом уже сорок с лишним лет. Но вот в их экологически безупречные овцеводческие хозяйства приходит беда — животных поражает ящур, санитарные службы требуют уничтожения всего поголовья…;

coolconnections.ru Драма «Воробьи»Рунара Рунарссона

драма «Воробьи»Рунара Рунарссона — история переходного возраста и последнего лета детства… 16-летний Ари живёт с матерью в Рейкъявике, пока однажды ему не приходится переехать в отдаленный район Западных Фьордов, где он бывал ребенком. Теперь он будет жить с сильно пьющим отцом и бабушкой. В крошечном городке, окруженном крутыми горами, люди жестче, нравы грубее, и оттого взросление проходит здесь особенно остро и болезненно… Фильм стал победителем 63-го Фестиваля в Сан-Себастьяне, был отмечен на киносмотрах Гётеборге, Чикаго, Сан-Паулу, Трансильвании, Варшаве и многих других;

coolconnections.ru Драма «Гора девственности»Дагура Кари

драма «Гора девственности»Дагура Кари — гала-премьера 65-го Берлинского кинофестиваля, история 43-летнего девственника Фузи, живущего с матерью и плывущего по течению своей ничем не примечательной жизни. Однажды на уроках танцев он знакомится со смешливой и деятельной Альмой, чьё внезапное появление нарушает его холостяцкие привычки;

coolconnections.ru Комедия «Путешествие задом наперед»Давида Оускара Оулафссона и Гуннара Ханссона

комедия «Путешествие задом наперед»Давида Оускара Оулафссона и Гуннара Ханссона — весёлое роуд-муви об авантюре двух немного сумасшедших мужчин стало участником Международного кинофестиваля «Тёмные ночи» в Таллине;

coolconnections.ru Комедия «У всех на виду»Оускара Йоунассона

комедия «У всех на виду»Оускара Йоунассона — история сильной любви и столь же сильной мании. Хуберт — скромный парень, почти белая ворона на фоне разбитных сослуживцев из рекламного агентства. Он влюбляется в Ханну с первого взгляда. Чувства молодых людей друг к другу взаимны, однако хэппи-энд оказывается под вопросом, когда врожденный талант Хуберта к имитации других людей — от друзей до президента страны — превращается в манию… Фильм участвовал в программе Международного кинофестиваля в Гётеборге.

В рамках программы также состоится 30-минутный мастер-класс по исландскому языку от клуба Scandinavia Club.

Фестиваль кино Исландии продлится в Москве до 7 августа. С 10 по 14 августа смотр представит свою программу в Новосибирске.