Калининград, 21 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В Калининграде осужден Олег Стекачёв, обвиняемый по ч.1 ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Как сообщили сегодня, 21 июля, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ленинградского района г. Калининграда, мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик экстремистского содержания.

Lbolimp.ru Фемида

«Ролик с негативной стороны освещает действия советского народа в борьбе с фашизмом, ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также события современной истории России в отношении Украины, — подчеркнули в прокуратуре. — Кроме того, видеофайл на всем протяжении сопровождается комментариями с негативными отзывами о русском народе, а также с пропагандой унижения русских как нации среди других народов».

Суд признал калининградца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, приговорив его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

На суде подсудимый заявил, что пересмотрел свое отношение к данному видеоролику и очень сожалеет, что опубликовал его.

Вместе с тем ИА REGNUM уточняет, что в июне 2016 года Олег Стекачёв был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Он разместил в соцсети эмблему войск СС «Мертвая голова», тем самым нарушив федеральные законы № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» и № 80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Тогда Стекачёв был оштрафован на 1000 рублей.