Анкара, 21 июля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Парламент Турции одобрил введение в республике чрезвычайного положения на три месяца. Об этом сегодня, 21 июля. сообщает Reuters.

Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну.1831

Сообщается, что введение чрезвычайного положения одобрили 346 парламентариев, 115 выступили против.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в стране, для того, чтобы расследовать дело о попытке военного переворота. Эрдоган заявил, что режим ЧП необходим для «пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан».

Введение режима ЧП означает, что президент и правительство смогут принимать новые законы без участия парламента.