Анкара, 21 июля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Парламент Турции расширил полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что позволит ему расправиться с организаторами военного путча.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

550-местный законодательный орган 346 голосами против 115 одобрил введение 3-месячного чрезвычайного положения по всей Турции, передает Daily Mail.

Эрдоган объявил о решении Кабинета министров просить предоставления ему дополнительных полномочий. ЧП снабдит правительство инструментами, чтобы избавить армию от «вируса» подрывной деятельности, добавил он.