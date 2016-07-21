Киев, 21 июля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, президент Украины Петр Порошенко посетил Государственную службу специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ), где испытал систему защищенной видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужасно!

В частности, Порошенко испытал возможности современных коммуникационных технологий защищенной связи, проведя видеоконференцсвязь с губернатором Черниговской области Валерием Куличем.

«Президент отметил, что использование защищенной конференцсвязи расширяет возможности эффективной координации и взаимодействия с регионами Украины. Он подчеркнул, что в условиях войны, информация, которая будет передаваться этими каналами связи, будет защищена от тех ушей, для которых эта информация не предусмотрена», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что Порошенко показали выездные узлы связи и средства правительственной полевой связи. В свою очередь, он отметил успехи ведомства в модернизации оборудования, в частности отказ от российского программного обеспечения. По его словам, на протяжении двух лет Россия имела доступ ко всем украинским гостайнам.

«В конце 2013 — начале 2014 годов ситуация была ужасной. У нас было полностью российское программное обеспечение. У нас был полностью открытый доступ страны-агрессора ко всем нашим государственным тайнам, и фактически с нуля, с чистого листа приходилось разрабатывать технические и программные средства защиты информации, обеспечивать кардинальное переоборудование и перезагрузку систем конфиденциальной связи», — рассказал Порошенко.