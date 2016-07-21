Донецк, 21 июля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. На Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, украинские войска за последние сутки 308 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

«За прошедшие сутки количество обстрелов составило 308. Противник выпустил 63 мины калибром 120 мм и 120 мин калибром 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия»,— рассказал Басурин.

По его словам, под обстрелы со стороны ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Зайцево, Старомихайловка, Донецк (Петровский район и территория аэропорта), Коминтерново и Саханка.

Басурин отметил, что командир 30-ой отдельной механизированной бригады ВСУ показал представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ восемь установок РСЗО «Град», которые находились в районе передовой в нарушение Минских соглашений.

«Командир 30 отдельной механизированной бригады Якубов не стал скрывать от мониторинговой миссии находящиеся на боевых позициях в районах населенных пунктов Калиново и Македоновка в 19 км от линии соприкосновения восемь РСЗО «Град», выведенных из мест отвода и хранения запрещенного вооружения», — рассказал Басурин. Он считает, что данный случай свидетельствует о нежелании украинского командира «выполнять преступные приказы руководства».

«Имея офицерскую честь, он отказался открывать смертоносный огонь по мирным жителям Донбасса. Призываем всех командиров воинских частей и подразделений ВСУ последовать этому примеру и прекратить бессмысленную и братоубийственную войну», — сказал представитель оборонного ведомства.

Военный также проинформировал, что разведка ДНР выявила у линии соприкосновения сторон в Донбассе местонахождение 20 гаубиц Д-30 ВСУ.

«Согласно данным нашей разведки, в частных секторах населенного пункта Дзержинск зафиксировано прибытие до роты личного состава ВСУ, а также размещение 20 122-мм буксируемых гаубиц Д-30», — подытожил Басурин.