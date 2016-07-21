Симферополь, 21 июля, 2016, 18:41 — ИА Регнум.



Электроэнергия

Инвесторы подают в Минтопэнерго Крыма заявки на запуск инвестпроектов, потребляющих электроэнергии больше, чем в Крыму генерируется. Чтобы удовлетворить все запросы, полуострову необходимо генерировать 2600 МВт электроэнергии. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы понимаем, что развитие региона — это присоединение новых потребителей, прогнозируем до 2020 года существенный рост потребления. Искренне верю, что двух базовых станций (строящиеся в Симферополе и Севастополе ТЭЦ — ИА REGNUM ) нам будет недостаточно, — сказала Бородулина. — Я знаю количество инвесторов, которые приходят ко мне, чтобы сориентироваться, смогут ли они вести затраты, чтобы вложиться в энергоёмкое производство, и каков будет отзыв со стороны региона. Мы уже порядка 20 писем отправили в аппарат правительства Минэнерго России с просьбой предусмотреть возможные преференции по будущему отбору мощности у КрымТЭЦ».

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«КрымТЭЦ», хоть и с отставанием от графика, но проводит модернизацию. Планируется, что дополнительная мощность составит 492 МВт, в том числе СимферопольскаяТЭЦ — 252 МВт, Камыш-Бурунская ТЭЦ — 120 МВт и Сакская ТЭЦ — 120 МВт. Генерация двух новых ТЭС даст Крыму ещё 940 МВт. По энергомосту по дну Керченского пролива сейчас с Кубани приходит около 720 МВт. Есть надежда на ещё 200 МВт генерации от опреснительной станции, проект которой сейчас обсуждают в нескольких министерствах правительства Крыма. Если дойдёт до реализации, то сельское хозяйство на севере полуострова может получить приблизительно до 35 тыс. кубометров пресной воды в сутки, а энергосистема Крыма — востребованные мегаватты.

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Есть у республики и альтернативная энергетика, только использовать её генерацию на полную мощность, по словам министра топлива и энергетики Крыма, нельзя. Генерация солнечных электростанций может давать полуострову до 407 МВт, генерация ветровых электростанций — около 90 МВт, но использовать на полную мощность этот ресурс нельзя из-за нестабильности — перестанет дуть ветер, солнце зайдёт за тучу — выдача электроэнергии падает в разы. Компенсировать такие перепады нечем. Поэтому сейчас к общей энергосистеме полуострова подключено около 200 МВт, выдаваемых возобновляемыми источниками энергии.

«Традиционная генерация, на которую мы можем её (альтернативную энергетику) опереть — в Крыму это 160 МВт плюс энергомост. Ситуация непростая по расчёту баланса и надёжности энергоснабжения. Важным фактором для того, чтобы отбиралась вся мощность, сгенерированная солнцем и ветром — это введение в строй двух ТЭС (940 МВт — ИА REGNUM ) и передача полной мощности по энергомосту, который сегодня выдаёт около 720 МВт. И МГТЭСы, которые нас здорово выручали в блэкаут, сейчас работают — все 10 штук».

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В Крыму санатории переходят в режим энергосбережения

Кроме того, рассчитывают на полуострове и снизить нагрузку на энергосистему за счёт программы по энергосбережению, которая напрямую не финансируется из госбюджета, а также с ускоренным завершением газификации Крыма — за счёт увеличения расхода газа на отопление снизится потребление электроэнергии на отопление домов крымчан.

«Мы должны обеспечить инвестора мощностями, когда он завершит строительство энергоёмкого производства — это обязательства правительства Крыма, поэтому республике необходимо в перспективе около 2,6 гигаватт», — резюмировала министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

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Крым полностью возродит энергосистему к 2021 году

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крымского федерального округа, президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения строительства ряда энергетических объектов по ФЦП «Развития Крыма и Севастополя до 2020 года» к 2018 году общий баланс электроэнергии по КФО составит 1920 мегаватт.

«В итоге общий объем обеспеченности мощностью полуострова составит порядка 1920 МВт при текущем пиковом потреблении 1300, то есть на 600 МВт больше (чем требуется)», — сказал Владимир Путин.

О том, как Крым боролся за свою энергонезависимость, читайте в сюжете ИА REGNUM «Энергетическая блокада Крыма».