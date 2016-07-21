Минск, 21 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В Союзном государстве Белоруссии и России целесообразно уже с 2017 учебного года отменить тестирование и вернуться к практике проведения вступительных экзаменов непосредственно в ВУЗах и ССУЗах, используя названный и иной передовой опыт их организации. Об этом говорится в заявлении белорусского республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС).

По мнению белорусских коммунистов, не оправдала себя практикуемая в Союзном государстве форма централизованного государственного отбора абитуриентов без вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения — централизованное тестирование (ЦТ) в Белоруссии и единые государственные экзамены (ЕГЭ) в России. Инициаторы тестирования желали изжить коррупцию и обеспечить поступление в ссузы и вузы наиболее знающих и способных выпускников общеобразовательных школ, «что, бесспорно, является вопросом социальной справедливости и качества подготовки специалистов», сказано в заявлении.

«Однако следует отметить, что отказ от вступительных экзаменов непосредственно в ССУЗах и ВУЗах, практиковавшихся в советские времена, и их замена тестированием и ЕГЭ дали обратные результат в главном — качество приёма и соответственно подготовки специалистов резко снизилось. И это не случайно, так как с введением названных антикоррупцийных мер грубо нарушен важный организационно-педагогический принцип: учащиеся вправе выбрать учителей, а учителя — учащихся», — констатировали белорусские коммунисты.

Они отметили: тестирование привело к тому, что преподаватели учебных фактически не причастны к отбору лучших, а ученики в состоянии выбрать только учебное заведение, но не учителей. «Отбор формализован, бюрократизирован и не даёт возможности объективно оценить объём знаний, практических навыков, личные качества и подлинность профориентации поступающих», — сказано в заявлении.

Его автору указали на передовую педагогическую практику советских времён, выработавшую организационно-методические формы отбора абитуриентов, которые позволяют не только соблюдать все педагогические требования, но и успешно противостоять коррупции. В частности, в отдельных ссузах и вузах материал для письменного вступительного экзамена составлялся экзаменационной комиссией за час — полтора до начала экзамена, собравшейся в месте проведения экзамена за закрытыми дверями. После составления материал тут же утверждался полномочным представителем администрации, после чего двери этой аудитории открывались для поступающих из данной экзаменующейся группы. Письменные работы зашифровывались и проверявшие их члены комиссии не знали, кому эти работы принадлежат.

«Предварительная утечка экзаменационного материала от преподавателей и от администрации при такой организации письменных вступительных экзаменов была абсолютно исключена», — отметили в РОО СКПС.

Кроме того, устные экзамены проводились открыто и по билетам равной сложности, которые также составлялись комиссией непосредственно перед экзаменом по числу экзаменующихся и заранее поступающим не сообщались. Индивидуальный опрос проводился в присутствии всех абитуриентов и, по желанию, в присутствии также их родителей, близких и других «болельщиков», что исключало необъективность оценок и массовые несогласия с ними.

«Преподаватели специальных дисциплин, которым предстояло работать с данными абитуриентами с первого курса, вели годичные бесплатные подготовительные очные и заочные курсы, изучая будущих абитуриентов в процессе учёбы, а не при разовой встрече на вступительном экзамене; эти же преподаватели обязательно включались в состав приёмной экзаменационной комиссии и через несколько лет результаты обучения зачисленных демонстрировали на государственных выпускных экзаменах. При такой организации приёма и обучения педагоги, входившие во вступительные экзаменационные комиссии, были кровно заинтересованы принять в свои учебные группы лучших, а не по блату или за плату, так как от объективности оценок на вступительных экзаменах и качества последующей учебно-воспитательной работы с поступившими зависел их педагогический престиж и, соответственно, возможность продолжения педагогической работы», — констатировали белорусские коммунисты.

По их мнению, сейчас в органах образования «немало чиновников, которые ради создания видимости совершенствования образования предлагают и осуществляют надуманные реформы, зачастую заведомо вредящие делу, игнорируют живой прогрессивный опыт или некритично внедряют иноземные рекомендации типа болонских или ювенальных». Такая деятельность, уверены в РОО СКПС, «приносит огромный вред образованию и качеству подготовки специалистов, ведёт к существенному ослаблению нашего государства».

Также должны быть изжиты в системе образования другие негативные явления, считают коммунисты, «включая организацию приёма в учебные заведения, использование оправдавших себя учебников (например, учебников по математике Киселёва) и написание новых, учебные планы, организацию учебного процесса, методику преподавания с учётом новейшего результативного опыта и современных технических средств, межпредметные связи, целесообразную загрузку учеников, сочетание классной и внеклассной работы, школьного и внешкольного обучения, координацию усилий школы, общественности и родителей, получение теоретических знаний и выработку практических навыков, идейно-нравственное воспитание и т.д.».

«Придёт время, и среднее специальное или высшее образование смогут получать все желающие, что уже диктуется бурным развитием науки и техники в мире, и тогда отпадёт проблема отбора и проведения вступительных мероприятий вообще, откроется простор эффективному организационно-педагогическому принципу: ученики выбирают учИтеля, а учителЯ — учеников», — уверены в РОО СКПС.