Маас: «Рано списывать со счетов интеграционную политику ФРГ»
Берлин, 21 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас после нападения 17-летнего беженца в Вюрцбурге предостерег от того, чтобы преждевременно ставить под вопрос интеграционную политику Германии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Беженцы
«Было бы большой ошибкой преждевременно объявить, что интеграция в настоящее время не удалась», — заявил Маас.
Образование и язык — лучшее средство против радикализации общества, заметил министр. «Подавляющее большинство террористов, осуществивших атаки в Европе, выросли здесь», — добавил он.