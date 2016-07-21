Берлин, 21 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас после нападения 17-летнего беженца в Вюрцбурге предостерег от того, чтобы преждевременно ставить под вопрос интеграционную политику Германии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

«Было бы большой ошибкой преждевременно объявить, что интеграция в настоящее время не удалась», — заявил Маас.

Образование и язык — лучшее средство против радикализации общества, заметил министр. «Подавляющее большинство террористов, осуществивших атаки в Европе, выросли здесь», — добавил он.