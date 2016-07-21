Ульяновск, 21 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Ульяновская область является лидером среди субъектов ПФО по темпу роста собственных доходов, считает член Совета Федерации РФ Сергей Рябухин. Об этом он заявил по итогам заседания областного Законодательного собрания, в ходе которого депутаты утвердили увеличение регионального бюджета на 2 млрд 296,6 млн рублей. С учетом этих изменений доходная часть бюджета Ульяновской области на 2016 год составит 42 млрд 533,3 млн рублей. Расходная часть бюджета также увеличена на 2 млрд 296,6 млн рублей.

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По словам Рябухина, роста собственных доходов в Ульяновской области составляет 126% к уровню прошлого года: «Поэтому для таких регионов необходима отдельная грантовая политика. Мы будем вносить предложения на трехсторонней комиссии, чтобы этот факт учитывался».

В свою очередь, заместитель председателя правительства Ульяновской области Анатолий Крючков сообщил, что выделенные дополнительные средства будут направлены на поддержку социально-значимых частей бюджета: «В результате слаженной работы всех членов Правительства совместно с нашими депутатами Заксобрания мы прогнозируем получение дополнительных доходов в областном бюджете в размере 1 млрд 885 млн рублей. Данные денежные средства по предложению правительства и поддержанные сегодня на заседании бюджетного комитета будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на социальные выплаты. Кроме того, порядка 200 млн рублей будет выделено на сельское хозяйство».

В финансовом документе отмечается, что дополнительные средства направляются на поддержку социально-ориентированных статей бюджета, что обеспечивает выполнение майских указов президента РФ. В частности на выплату заработной платы с начислениями будет выделено — 547,1 млн рублей, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям — 530,4 млн рублей, 50 млн — на лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологических видов медицинской помощи, 210 млн — поддержку сельского хозяйства. Кроме того, в бюджете 2016 года предусмотрены 75 млн рублей на создание межрегионального центра компенсации на базе Ульяновского авиационного колледжа, 25 млн рублей на субсидии спортивным клубам и 40 млн рублей на компенсацию расходов на перевозки железнодорожным транспортом.

«Сегодня на заседании Заксобрания были приняты важные поправки в региональный закон об областном бюджете Ульяновской области на 2016 год. Не смотря на кризисные моменты в стране в целом, экономическая модель, сформированная на сегодняшний день в регионе, работает эффективно. Темпы социально-экономического развития характеризуются положительной динамикой основных показателей. Благодаря усилиям руководства региона эти позитивные моменты реализованы, происходит распределение на основные виды деятельности социально-экономического блока, видна поддержка сельского хозяйства. Налоговая политика работает правильно», — считает первый проректор по научной работе, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области Виталий Исайчев.

«Врио губернатора Сергей Морозов и региональное правительство в доходной части бюджета за первое полугодие сработали просто отлично. Мы третий раз делим, в хорошем смысле, направляем на социальные объекты дополнительные доходы и в этот раз по итогам шести месяцев рекордная сумма — два с лишним млрд рублей. Из них 1 млрд 800 млн рублей заработаны в регионе — это дорогого стоит. Наш регион занимает первую позицию в ПФО в течение нескольких месяцев по дополнительному росту налога на прибыль. Мы лучше Чувашии и многих других регионов», — добавил председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев.