Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ своим постановлением потребовал от федеральных законодателей изменить норму закона, согласно которой родители получают пенсию «по потере кормильца» только за одного ребёнка, погибшего на военной службе или на службе в органах внутренних дел. Если же в одной семье погибло сразу несколько детей — находившихся на службе, то родители в настоящее время не имеют права получать пенсию за каждого из них. В этой части КС признал, что соответствующие положения федерального закона противоречат Конституции России, сообщает ИА REGNUM.

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Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Виктора Карпекина. Он и его супруга считают, что их права нарушают части 1 и 3 статьи 7 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

По закону, родители погибших военнослужащих и служащих МВД могут получать только одну пенсию по случаю потери кормильца, предусмотренную статьей 30 данного закона, а также еще одну, любую другую пенсию.

Между тем, чета Карпекиных потеряла сразу двоих сыновей. Младший лейтенант милиции Н.В.Карпекин, слушатель Саратовского юридического института МВД, погиб при исполнении служебных обязанностей в 2003 году. А лейтенант ФСБ В.В.Карпекин погиб на военной службе в 2009 году.

В связи с гибелью младшего сына УФСБ по Рязанской области выплачивает супругам Карпекиным пенсию по случаю потери кормильца примерно в 19 тыс. рублей каждому. В марте 2013 года они обратились в УМВД по Рязанской области за назначением пенсии по случаю потери кормильца в связи с гибелью старшего сына, однако получили отказ. Советский районный суд Рязани также не согласился с требованиями родителей, потерявших двоих сыновей.

В свою очередь, КС отметил, что оговоренный Конституцией принцип равенства всех перед законом и судом не исключает различий в фактическом положении людей, а также необходимость учета этих различий в законе. По мнению суда, законодатель, относя тех или иных граждан к одной категории получателей конкретного вида пенсии, обязан, тем не менее, учитывать объективно существующие различия в положении этих граждан, включая все обстоятельства, связанные с основанием назначения пенсии.

«С тем чтобы размер их пенсионного обеспечения определялся с учетом положений Конституции РФ о социальном характере Российского государства, приверженного гуманизму, добру и справедливости», — говорится в решении суда.

КС особо подчеркивает, что выплата компенсаций, пенсий и другие социальные гарантии, связанные с гибелью военных — это попытка государства не только восполнить материальные потери семьи, но и выразить признательность тем, кто вырастил и воспитал достойных членов общества — защитников Отечества.

Суд полагает, что система социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей, направлена на максимально полную компенсацию, так что сами по себе положения частей 1 и 3 статьи 7 указанного закона не нарушают какие-либо конституционные предписания.

Но законодатели не приняли во внимание ситуации, когда на службе гибнут двое или более детей одних родителей, как это имело место в семье Карпекиных, отмечает суд.

«Между тем потеря в мирное время двоих и более детей, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или службы в органах внутренних дел, не только причиняет родителям безмерные страдания, но и является обстоятельством, которое в силу социального характера Российского государства, признания добра и справедливости основополагающими конституционными ценностями обязывает государство обеспечить таким родителям максимально возможную — в рамках имеющихся финансовых возможностей и правовых средств — социальную защиту, в том числе при определении размера их пенсионного обеспечения», — указывает КС.

Суд признал взаимосвязанные положения частей 1 и 3 статьи 7 упомянутого закона не соответствующими Конституции, ее статьям 7, 19 (часть 1) и 39 (части 1 и 2), так как они не учитывают для определения размера пенсий факт гибели двух и более детей-военных.

Теперь Госдума должна внести в закон необходимые поправки, после чего дело Карпекиных будет пересмотрено.