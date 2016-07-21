Ярославль, 21 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. 20 июля в Новом Некоузе были вручены ключи от квартир двум врачам Центральной районной больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта yarregion.ru Ключи от квартиры Натальи Бобиной

В результате проведения капитального ремонта помещений бывшего детского отделения Некоузской ЦРБ получились две двухкомнатные квартиры общей площадью более 60 квадратных метров и трехкомнатная квартира общей площадью 87 квадратных метров. Работы были профинансированы из бюджета Ярославской области в рамках реализации программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». Одну квартиру получил врач-отоларинголог, две оставшиеся в ближайшее время займут долгожданные специалисты.

«Я сама приехала из Рыбинска, мой муж из Гаврилов-Яма. Еще будучи студенткой медакадемии я решила, что хочу работать здесь. Безусловно, получение квартиры было сильным стимулирующим фактором для нас. Теперь жить и работать здесь нашей семье станет проще. Мы планируем остаться здесь насовсем», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM врач-отоларинголог Некоузской ЦРБ Наталья Бобина.

Все квартиры имеют централизованное отопление, водоснабжение, сантехническое оборудование, установлены приборы учета холодной и горячей воды, электросчетчики. Третью квартиру планируют отдать врачу-терапевту.

«Появление квартир для медицинского персонала — это очень хорошо. Врачи довольны, вопросы жилья для персонала — это приоритетный вопрос в области здравоохранения. И если он решается положительно, то это хороший знак для руководителя медицинского учреждения», — рассказала главный врач Некоузской ЦРБ Лидия Лебедева.

До приезда Натальи Бобиной в Некоузской ЦРБ периодически приезжал врач-отоларинголог из Брейтова. Теперь проблем с лором в Некоузском районе не будет. Некоузская ЦРБ обслуживает 14 884 человека, в том числе 2602 ребенка.

«Хочется сказать большое спасибо властям региона, которые выделили деньги на данное строительство. Оно обошлось бюджету в два с половиной миллиона рублей. Предоставление квартир врачам — это очень важный шаг для развития здравоохранения в сельских районах. С аналогичной проблемой в привлечении кадров сталкивается и сфера образования. Но, я думаю, в ближайшее время мы решим и этот вопрос, — заявил глава администрации Некоузского муниципального района Сергей Некрутов.

Всего в рамках реализации региональной целевой программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» построено 76 квартир для медицинских работников региона. В 2013 — 25 квартир, в 2014 — 13, в 2015 — 24 квартиры. В 2016 планируется приобретение еще 4 квартир: одной — в Угличе и трех в Дзержинском районе Ярославля.

Кроме трех квартир в Некоузе, в Угличе для рбаотников центральной районной больницы уже сдали семь квартир, которые обошлись бюджету Ярославской области в 3 миллиона 652 тысячи рублей.

Медицинские работники, получившие квартиры, в перспективе смогут их приватизировать. Для этого врачу нужно проработать в сельской центральной районной больнице 5 лет, а в больнице городской — 10 лет.

«Пока еще существует проблема нехватки врачей, в целом 68,8% ставок заполнено. Специалисты с удовольствием едут, когда им предоставляются квартиры. Мы приобретаем для медработников новые квартиры, а также реконструируем здания, которые высвобождаются от медицинской деятельности, под жилье для них. Программа очень хорошая, ее надо продолжать», — заявил заместитель председателя Правительства Ярославской области Александр Нечаев.

За 4 года на реализацию программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области» из регионального бюджета было потрачено около 100 миллионов рублей.