Ереван, 21 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В ночь на 21 июля накаленная обстановка в столице Армении, где уже пятый день захваченным остается здание полицейского полка, завершилось стычкой демонстрантов с полицией, в результате которой пострадали десятки человек.

Арман Бошян

Полиция применила против протестующих, собравшихся в поддержку захватившей здание вооруженной группы «Сасна црер», слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Митингующие требовали, чтобы полиция решила вопросы с обеспечением членов группы продуктами и попытались прорвать оцепление.

ИА REGNUM попросило председателя Ереванского геополитического клуба Армана Бошяна прокомментировать сложившуюся в столице Армении обстановку, оценить возможные последствия и дальнейшее развитие ситуации.

«Изначально эта акция выглядела как политическая, рассчитанная на раскол общества. Но сейчас картина прояснилась. Это политическая акция, которая рассчитана на инициацию гражданской войны. То есть раскол в обществе будут разыгрывать до такой степени, пока тут не начнется анархия, безвластие и гражданская война», — заметил Бошян.

Он подчеркнул, что следствием этой гражданской войны будут территориальные потери, так как единственным следствием любого подобного действия является развал государства, исчезновение страны. «Этим обязательно воспользуются внешние игроки. Независимо от того, кто стоит за этими действиями сейчас, потому как в данный момент у меня нет никаких доказательств, инициируют ли это США или какая-то другая группа глобальных игроков», — отметил Бошян.

Он отметил, что, судя по информационной составляющей, на данный момент идет нагнетание ненависти среди армянского общества для инициации процесса гражданской войны. «Этот процесс начался не сегодня, он планомерно развивается с 2013 года. В этом направлении идет активная информационная работа. Если в Армении подобные процессы перейдут некую грань, за которой столкновение приобретет более масштабный характер, следствием обязательно станет возобновление войны в Карабахе, раскол также коснется и армии, и, как правило, это приведет к потере государственности и территории», — добавил Бошян.

Приведя пример Украины, Бошян подчеркнул, что там анархия достигла предела, именно в этот момент государство развалилось на части, и когда пришел новый «демократический» президент Порошенко, страна уже была развалена, и за этот развал отвечать никому не пришлось. «Тот же самый сценарий разыгрывается в Армении. Глобальным игроком, который выигрывает, является Турция. Потому что неоосманизм Турции получает новый толчок в виде усиления влияния на Армению и «сокращения» армянской государственности», — отметил эксперт.

По его словам, сами участники вооруженной акции и столкновений не понимают, к чему это может привести. «По моей оценке, еще рано говорить, какую грань перейдет этот процесс. Возможно, это лишь один из этапов гражданской войны. Возможно на данном этапе ситуация как-то разрешиться мирным путем. Власти Армении приняли пассивную позицию, которая сводится к блокировке полицейского участка до тех пор, пока переговоры не приведут к усталости с обеих сторон», — сказал Бошян.

Он добавил, что в случае штурма обязательно будут жертвы, что приведет к еще большей ненависти в армянском обществе, если же не будет штурма, то есть власти уступят, это будет означать потерю власти.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четыре полицейских получили огнестрельные ранения. Захватчики требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Они удерживают в заложниках четырех полицейских. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.