Михайловска, Алтайский край, 21 июля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В селе Михайловка (Топчихинский район) случилось коммунальное ЧП: засорилась водопроводная скважина. Но оперативно починить ее, а также решить вопрос с подвозом воды, у председателя местного сельсовета Валерия Гаврилова пока не получается. «Носите ведра, качайте мышцы» — посоветовал Валерий Гаврилов михайловцам.

Трактор, который заравнивает обвалившийся старый водопровод, в который угодил недавно житель алтайского села Михайловка

Председатель Макаьревского сельсовета Валерий Григорьев рассказывает о сроках ремонта водопровода

Сам-то он, как выяснилось, в соседнем селе живет — Макарьевке. А жители Михайловки вот уже неделю довольствуются тем, что на своем тракторе и в своей цистерне развозит односельчанин Александр Звягин. В емкость помещается только 2 куба питьевой воды, а заливать ее приходится из колонки в соседней деревне.

За день Александр успевает сделать только два рейса. Но воды на 60 с лишним дворов явно не хватает. А других водных источников в селе нет.

Единственная цистерна, на которой селянам в Михайловке развозят питьевую воду

Безводье

«Я бросил все свои дела и уже несколько дней подвожу воду людям. Вчера домой только в час ночи зашел. Но не все односельчане вникают в ситуацию. Некоторые обижаются, что им не хватило, или что в дом ведро не поднес. Но у меня у самого дома нет воды, и телята стоят голодные. Я все делаю пока за свой счет. Позже председатель наш обещал рассчитаться», — поясняет Александр Звягин. «Воды нету, попить нечего», — переживает 80-летий Петр Пазушкин.

Подвоз технической воды осуществляет автомобиль местной пожарной части. По причине плохих дорог и экономии бензина, воду не развозят по дворам.

«В нашем селе живут, преимущественно, одни старики. Но, так называемую, «техническую воду» (для полива и скотину напоить), никому не подвозят. Машина с цистерной становится на краю села — мы сами должны идти к ней с ведрами. Учитывая расположение домов и состояние дорог, это очень сложно. Ладно, хоть дожди сейчас, для полива вода не нужна особо. А детей искупать? Да и скотину одним ведром не напоишь!», — переживает жительница села Мария Албаева. Совсем скоро ее муж-военный — уедет в длительную командировку, поэтому одной с ребятишками придется туго.

Жительница села Михайловка (Топчихинский район) Мария Албаева набирает запас питьевой воды

Вдобавок ко всему, эта «техническая» вода имеет весьма подозрительный вид: Маруся показала трехлитровую банку ярко-оранжевой жидкости. «А что делать, отстаиваем да поим живность», — поясняет Мария.

Так выглядит техническая вода, которой жители алтайского села Михайловка поят скотину и моются

Дураки

Дефицит с подвозом воды, как выяснилось, был бы не таким острым, если бы не конфузы с цистернами. По договоренности с председателем, из военного городка селянам отправили 26-кубовую цистерну воды, но она оказалась … с соляркой напополам.

Ни военные, ни председатель не удосужились проверить емкость перед тем, как наполнить ее водой. Для михайловцев же такой «подарок» выглядел, как форменное издевательство.

«На земле, где емкость стояла, до сих пор видны желтые разводы. Такой водой не поливать, ее поджигать спокойно можно было!», — пояснил житель села Михайловка, фермер Андрей Швыдченко.

Жители алтайского села Михайловка собрали импровозированный сход села, хотели даже собрать подписи и отправить Путину

По его словам, еще одну цистерну предоставил местный селянин, да в ней, как оказалось, ядохимикаты перевозили. Поэтому и стоит емкость — хоть и с водой, но невостребованная.

«Я что, должен был в каждую бочку залезть и проверить, чистая ли она?», — ответил на претензии Валерий Гаврилов. Говорит, что он тоже попал в сложную ситуацию. Чтобы восстановить водоснабжение села, ему оперативно нужно изыскать порядка 1,5 млн. руб. на бурение новой скважины: та, что засорилась — была сделана еще в 60-х годах и восстановлению не подлежит.

Председатель Макаьревского сельсовета Валерий Григорьев говорит, что ему тоже сложно

«Обратились в одну организацию — там требуют предоплату. Вот, нашли другую, где согласились на рассрочку. Они уже работают — можете убедиться», — об этом Валерий Гаврилов сообщил селянам 20 июля, когда те, отчаявшись решить свою проблему, пригласили в село редактора ИА REGNUM (Алтайский край) Светлану Шаповалову. Такой стихийный сельский сход получился. Причем, михайловцы, чувствовалось, изголодались по вниманию к своим проблемам. Они припомнили председателю не только шутку: «Носите ведра, качайте мышцы». Они обратили внимание на отсутствие дорог и плачевное состояние автобусной остановки, где школьники должны коротать время в ожидании поездки на учебу в соседнее село.

Дороги

Ирина П. — молодая мама. Но к ее дому можно проехать только на тракторе.

Дорога в алтайском селе Михайловка (Топчихинский район)

На «Ниве» сюда отваживается ездить, похоже, только фермер Андрей Швыдченко. Кстати, он не раз помогал восстанавливать энергоснабжение и связь. В МЧС, наверное, о таком даже слыхом не слыхивали, но Андрей, и из более серьезных бед односельчан выручал.

Житель села Михайловка, фермер Андрей Швыдченко не раз помогал и спасал жизни селян

Зимой дороги в Михайловке не чистят. От слова «вообще». Не то, что на тракторе — на танке не проедешь.

«Увидел загоревшийся край дома, в котором живет пожилая семейная пара. Успел спасти обоих. И огонь сами потушили. В другом случае — человека спас, а дом — не удалось. На свои деньги купил жилье своему работнику. А что делать? У него никого не осталось, кроме брата — инвалида. За сгоревший дом перечислили 3 тыс. рублей компенсации», — делится Андрей.

Дом в алтайском селе Михайловка, пострадавший от пожара. Тушить его и спасать людей пришлось самим селянам. Дороги не позволяют проехать машинам спасателей

А недавно он помог вытащить мужчину, угодившего в обвалившийся старый водопровод. Кстати, может быть, совпадение, но обвал этот спешно закопали аккурат перед визитом редакции ИА REGNUM.

Трактор, который заравнивает обвалившийся старый водопровод, в который угодил недавно житель алтайского села Михайловка

Кстати, на дороге у дома, где живет дедушка Петр, впору рыб разводить.

«Помогите нам пожалуйста! Глава района приезжает к нам крайне редко. Может, забыл, что с дорогами у нас творится. Мы живем в таком месте, что не всегда можно до магазина за хлебом добраться. Надеваю сапоги болотные ‑ и в обход на пару километров иду. Но я человек пожилой, если упаду в эту грязь или лужу глубокую, то не подняться мне будет. А еще у нас с лисами напасть — житья от зверей не стало — сколько кур перебили! Скоро, вероятно, и волки придут и загрызут нас до смерти», — горько шутит Валентина Молостова.

Здесь должна была быть дорога в алтайском селе Михайловка (Топчихинский район)

Качайте мышцы?

Председатель Макаьревского сельсовета Валерий Григорьев, в чьем ведении находится село, уверяет, что на заседании комиссии по ЧС о проблеме с водой в Михайловке знают. Даже обозначил срок, в который водоснабжение должны восстановить — до 1 августа. Правда, на место ремонтных работ на своем «Жигуленке» сопроводить не смог.

«Увязнешь, Кузьмич, — корреспондента сами свозим», — пожалели председателя михайловцы.

Житель села Михайловка рассказывает, чем недовольны селяне: нет дорог, не чистят снег зимой, нет остановки

Подумалось:» Интересно, когда их самих-то кто-нибудь пожалеет? В Михайловке ведь не без оснований сомневаются: бурение новой скважины вряд-ли спасет ситуацию».

«Трубы-то песком и илом забиты: подача воды порвет ветхие коммуникации и у нас вновь не будет воды», — делится опасениями Александр Звягин.

Житель села Михайловка — председателю сыльсовета: Ты не обижайся, Кузьмич — ругаем за дело

Выходит, михайловцам, действительно ничего другого не остается, как «носить ведра и качать мышцы».