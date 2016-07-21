Ярославль, 21 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 20 июля на очередном заседании ЦИК заявила, что снимает претензии к Ярославской избирательной комиссии и региону в целом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта cikrf.ru Элла Памфилова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель ЦИК назвала Ярославскую область в числе проблемных регионов, в которых используется адмресурс, в том числе оказывается давление на избиркомы. На заявление Памфиловой отреагировал Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области, который выступил с открытым заявлением.

В нем говорилось о том, что о фактах давления на избирком, равно как о фактах нарушений со стороны избиркома членам совета ничего не известно. Заявление ярославцев дошло до Эллы Памфиловой.

«У нас нет никаких «черных списков» регионов. Есть регионы и комиссии, когда мы выявляем недостатки, мы на них обращаем внимание… Что касается Ярославской области — был поток жалоб определенный, мы их проверили.

Было 16 жалоб, мы их проверили, ни одна из них не подтвердилась. Поэтому мы снимаем с пристального контроля Ярославскую комиссию. Никаких серьезных претензий у нас нет на данный момент. Мы даже получили обращение общественного совета», — сказал председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.