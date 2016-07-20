Ереван, 21 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Делегация Европейского Союза в Армении, с согласия глав аккредитованных в стране диппредставительств стран Евросоюза, выступила с заявлением в связи с последними событиями в Армении.

В заявлении отмечается недопустимость применения силы с целью политических изменений, и выражаются соболезнования семье погибшего заместителя начальника полка ППС полиции полковника Артура Ванояна. Пострадавшим делегация ЕС желает скорейшего выздоровления.

«С обеспокоенностью отмечая доклады о несоразмерном применении силы и проведенных полицией массовых задержаниях, призываем власти уважать принцип соразмерности в связи с мирными акциями, а также акциями гражданского протеста, сопровождающиеся насилием. Одновременно, демонстрантам необходимо воздержаться от насильственных действий в ходе реализации своих гражданских прав.

Приняв к сведению заявление омбудсмена, призываем провести полное расследование сообщений о правонарушениях со стороны полицейских, в том числе неподобающем отношении и отказе предоставить защиту и медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Сегодня же ситуацию в Ереване прокомментировали в МИД России. «Мы решительно осуждаем вооружённый захват поста полиции в Ереване. Расцениваем, как неприемлемые, эти криминальные проявления, которые несут угрозу для граждан республики», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, министерство «поддерживает меры Еревана по урегулированию ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, o ситуации в Ереване с заявлением выступил представитель Госдепа США, а также посол этой страны в Армении. Дипломаты осудили «применение насилия в политических целях» и призвав власти страны реагировать на ситуацию с должной сдержанностью.