Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Из 76 спортсменов из Ростовской области, боровшихся за право участия в Олимпидае-2016, до финишной прямой добрался каждый третий. Накануне был утвержден состав сборной России для участия в главных играх четырехлетия. Так, в Рио-де-Жанейро 21 спортсмен с берегов Дона защитит цвета российского триколора. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в облправительстве.

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Так, в состав делегации из 387 спортсменов вошли сильнейшие представители распашного весла (академическая гребля) Иван Баландин, Георгий Ефременко, Юлия Попова, Екатерина Потапова, Владислав Рябцев, Ксения Ямаева, представитель гребли на байдарках и каноэ Евгений Луканцов. Поедут в Бразилию также боксер Адлан Абдурашидов, гандболистки Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе).

В состав национальной команды вошли также представители «королевы спорта» — лёгкой атлетики — бегунья Екатерина Галицкая и толкательница ядра Ирина Тарасова. Завоевали лицензии и прошли пловец Илья Хоменко, синхронистка Влада Чигирева, гимнаст Никита Нагорный и тхэквондист Алексей Денисенко. Но это не окончательный список, так как 22 июля в состав команды по спортивной борьбе могут войти представители Дона.

Отметим, что на Олимпиаде-2012 в Лондоне честь национальной сборной защищали 25 спортсменов из Ростовской области. Они принесли России 9 наград, в том числе и высшего достоинства. «Золото» принесли Татьяна Лысенко — в метании молота, Ульяна Донскова — по художественной гимнастике и Анна Чичерова — в прыжках в высоту.

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