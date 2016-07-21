Киев, 21 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович поддерживает предоставление главному аэропорту «Борисполь» имени Ивана Мазепы.

Микела́нджело Карава́джо. Поцелуй Иуды. 1602

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Здесь я за Ивана Мазепу… Потому что здесь должно быть имя, которое проговаривает не только к украинцам, но и к миру. А Мазепа не только один из самых интересных военно-политических деятелей в истории Украины, но является одним из героев западноевропейской литературы. Поэтому эта фамилия более узнаваемая», — сказал украинский историк.

Он уверен, что предоставление чему-то имен «является признаком психологического утверждения в качестве хозяина».

«Ведь украинцы, к примеру, в течение сотни лет не могли называть самостоятельно по своему желанию населенный пункт. Кроме того, это нормальная мировая традиция — большинство мировых аэропортов имеет названия деятелей политики или культуры. Это определенный маркер, который показывает, что является важным для этого народа», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что обсуждение вопроса переименования госпредприятия «Международный аэропорт» Борисполь» состоится в сентябре. Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что выбирать будут из 4 вариантов — в честь художника Казимира Малевича, авиаконструкторов Олега Антонова и Игоря Сикорского, поэта Павла Чубинского.

Министр подчеркнул, что присваивая имя той или иной выдающейся личности аэропорту Борисполь, «мы должны думать европейским, мировым масштабом», напомнив также, что переименование не может состояться без общественного обсуждения и происходит по представлению трудового коллектива аэропорта.