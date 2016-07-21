Чита, 21 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Режим ЧС планируют ввести на территории Забайкальского края в связи с засухой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

daeron Засуха

По словам врио вице-премьера регионального правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия края Виктора Якимова, в связи с высокими температурами и отсутствием осадков в 12 районах Забайкалья уже введен режим чрезвычайной ситуации, еще в трех районах готовят необходимые для его объявления документы.

«Неблагоприятные погодные условия отмечены в третьей декаде июня — первой-второй декадах июля, когда дневная температура воздуха достигала +35−40 градусов, и, соответственно, на поверхности почвы — до +65 градусов, при относительной влажности до 30%. За вегетационный период в части районов выпало минимальное количество осадков, что привело к частичной гибели сельскохозяйственных культур на полях, замедлению роста растений. В рамках прошедшего на прошлой неделе в Барнауле совещания под председательством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева эта ситуация рассматривалась, аналитики и гидрометеорологи признали ее одной из самых сложных в стране», — сказал он. Самое тяжелое положение сегодня в Ононском и Акшинском районах края, проблемными остаются Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Дульдургинский, Могойтуйский, Агинский, Кыринский, Краснокаменский и Приаргунский районы

Глава регионального Минсельхоза подчеркнул, что в настоящее время, предварительно, засухой уничтожено порядка 46 тысяч гектаров, что составляет 30% посевных площадей яровых культур.

«В районах созданы группы, которые занимаются обследованием посевов сельскохозяйственных культур. 22 июля я планирую провести видеоселекторное совещание с главами районов для проведения максимально достоверной оценки гибели посевов и состояния сенокосных пастбищных угодий», — добавил он.

Краевая комиссия по ЧС решила рекомендовать врио главы региона Наталье Ждановой ввести на территории края режим чрезвычайной ситуации, вызванной засухой.