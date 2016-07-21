Вологда, 21 июля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. 1660 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на территории Вологодской области за первые полугодия 2015 и 2016 годов. Число погибших в них уменьшилось на четверть — с 187 до 137, а количество пострадавших осталось на прежнем уровне — 2178 человек. Как отметили на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, обстановка на дорогах региона остается непростой, особенно это касается крупных городов и нескольких районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gellinger Автомобиль, пострадавший в аварии

«Несмотря на снижение по некоторым показателям, обстановка на дорогах области остается сложной. Рост числа ДТП зарегистрирован в Вологде (с 398 до 444), а также в Белозерском, Великоустюгском, Вожегодском, Вытегорском, Междуреченском, Сямженском, Тарногском и Устюженском районах. Кроме того, в нескольких муниципалитетах зафиксирован рост количества погибших», — цитирует корреспондент ИА REGNUM и.о. начальника Управления ГИБДД регионального УМВД России Дениса Воробьева.

По его словам, основными причинами гибели людей в авариях является выезд на полосу встречного движения (погибли 36 человек), управление машиной в состоянии опьянения (33 летальных исхода), а также неправильный выбор скоростного режима водителями и нарушение ПДД пешеходами (по 29 человек).

«В Вологде столкновения чаще всего происходят на магистральных улицах — Герцена, Маршала Конева, Мира, Чернышевского, Ленинградской, проспекте Победы, Пошехонском и Окружном шоссе. Болевой точкой по-прежнему остается наезд на пешеходов на нерегулируемых перекрестках», — отметил начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Антон Мусихин.

Чтобы снизить аварийность, на территории региона устанавливают новые дорожные знаки и светофоры, наносят дорожную разметку, меняют искусственные неровности.

«В свою очередь мы намерены увеличить протяженность загородок от лосей, чтобы дикие животные имели меньше возможностей выйти на дорогу. Причем это не обязательно будут так называемые «электрические пастухи», может, и просто большие сетки. То есть попробуем разные варианты», — рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Холмогоры» Юрий Мельхер.

По итогам встречи члены комиссии решили, что Вологде и Череповцу необходимо обменяться опытом по организации безопасности дорожного движения, а также изучить мировой опыт и проанализировать, как влияет та или иная профилактика на статистику аварийности.