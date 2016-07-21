Ульяновск, 21 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Совмещение Валерием Малышевым должностей первого вице-спикера и председателя комитета регионального парламента позволит не увеличивать число депутатов, работающих на освобожденной основе и, соответственно, не повлечет за собой дополнительного расходования бюджетных средств. Такое заявление сделал председатель Заксобрания Ульяновской области Анатолий Бакаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

media73.ru Валерий Малышев

Соответствующее решение принято 21 июля на заседании Заксобрания. Как было отмечено, прежняя глава комитета Алсу Балакишиева сложила депутатские полномочия в мае текущего года.

Читайте также: Вице-спикера ульяновского Заксобрания лишили полномочий

«Бюджетный комитет является одним из самых важных в Законодательном собрании и, на мой взгляд, Валерий Васильевич Малышев лучше других подготовлен к этой работе, — прокомментировал спикер регионального парламента Анатолий Бакаев. — У этого человека за плечами колоссальный опыт службы в органах народного контроля и прокуратуры, научивший его отлично разбираться как в юридических, так и в финансовых тонкостях хозяйственной деятельности. Серьезного защитника своих интересов в лице Валерия Малышева получили сельские территории — он является депутатом от сельского округа и при распределении бюджетных средств, безусловно, будет отстаивать нужды жителей села. Не сомневаюсь, что Валерий Васильевич сумеет организовать работу комитета на самом высоком уровне».