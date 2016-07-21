Воронежские власти хотят сдать в аренду пляж «Багратиони»
Воронеж, 21 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Один из воронежских пляжей — «Багратиони» — может оказаться в частных руках. Объявление о проведении аукциона по передаче территории пляжа в аренду на 49 лет размещено на сайте Фонда государственного имущества Воронежской области, сообщает ИА REGNUM.
На аукцион, назначенный на 31 августа, выставлены два участка по улице Изыскателей, 221з, общей площадью почти 30 тыс. кв. м (10 252 кв. м и 19 тыс. кв. м). Разрешенное использование обоих участков заявлено, как пляж. Ограничение, обозначенное в документах, — охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения.
Начальная цена первого участка — 436 тыс. рублей, второго участка — 809 тыс. рублей.
Оба участка планируется передать в аренду на 49 лет.
При этом в проекте договора обозначено, что победитель аукциона должен «обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».