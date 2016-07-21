Воронеж, 21 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Один из воронежских пляжей — «Багратиони» — может оказаться в частных руках. Объявление о проведении аукциона по передаче территории пляжа в аренду на 49 лет размещено на сайте Фонда государственного имущества Воронежской области, сообщает ИА REGNUM.

Серебрякова Зинаида. Ментона. Пляж с зонтиками. 1930

На аукцион, назначенный на 31 августа, выставлены два участка по улице Изыскателей, 221з, общей площадью почти 30 тыс. кв. м (10 252 кв. м и 19 тыс. кв. м). Разрешенное использование обоих участков заявлено, как пляж. Ограничение, обозначенное в документах, — охранные зоны сетей инженерно-технического обеспечения.

Начальная цена первого участка — 436 тыс. рублей, второго участка — 809 тыс. рублей.

Оба участка планируется передать в аренду на 49 лет.

При этом в проекте договора обозначено, что победитель аукциона должен «обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».