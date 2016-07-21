Курск, 21 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В Курскую область не пропустили партию персиков весом более трех тонн, потому что фрукты были заражены подкарантинным вредителем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

krzys16 Персики

Партия была задержана 19 июля при проведении карантинного фитосанитарного контроля в МАПП «Крупец». На территорию Курской области везли 3,278 тонн персиков из Сербии, и вся партия оказалась зараженной восточной плодожоркой — карантинным для Российской Федерации вредителем. Ввоз продукции запретили.

Как пояснили в ведомстве, плодожорка — один из «наиболее опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур». Он повреждает побеги и плоды всех плодовых пород, особенно — персиковых деревьев, айвы, груш. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика и до 50% плодов груш. На зараженных деревьях увядают самые молодые, верхние и недоразвитые, листья побегов, затем — 4−5 верхушечных листа, а в итоге усыхает и весь побег. Вредитель очень быстро размножается.