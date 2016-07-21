Рига, 21 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки на дорогах Латвии погибли два человека и пострадали еще 29, сообщает LETA. Такое количество дорожных происшествий значительно превышает среднестатистические данные по стране за сутки.

Alexas Fotos Автомобильная авария

20 июля в Риебиньской волости с дороги съехала и перевернулась автомашина VW Bora. В аварии погиб водитель 1962 года рождения. В Эргльской волости на дороге Плявиняс-Эргли неустановленный водитель автомашины Subaru съехал с проезжей части и перевернулся. В аварии погиб мужчина 1990 года рождения и пострадали еще трое мужчин. Утром 20 июля в Риге, на перекрестке улиц Лиелвардес и Бикерниеку столкнулись грузовик DAF и легковушка Audi. Из-за аварии на некоторое время движение в данном районе было затруднено. Также 20 июля в результате столкновения двух автомобилей в центре Риги пострадали четыре человека.

В ночь на 21 июля в Лиепае был остановлен автомобиль BMW X5, которым управлял водитель 1990 года рождения. В организме водителя констатировано 2,61 промилле алкоголя. Сообщается, что нарушитель предлагал полицейским взятку.

В общей сложности, 20 июля было зарегистрировано 89 ДТП.

Как сообщало ИА REGNUMранее, в 2015 году Латвия занимала одно из первых мест в ЕС по числу погибших в ДТП. Число погибших в 2015 году в ДТП составило 94 человека на миллион жителей. В 2014 году этот показатель составлял 106, в 2010 году — 103 человека. Хуже, чем в Латвии, эти показатели только в Болгарии и Румынии, где в 2015 году в ДТП погибли по 95 человек на миллион жителей.

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