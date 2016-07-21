Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Трехлетний мальчик попал в петербургскую больницу после того, как его толкнул на улице неизвестный мужчина. Органы Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверяют обстоятельства случившегося и выясняет подробности инцидента.

today.kz Ребенок в больнице

О происшествии с ребенком очевидцы сообщили в социальных сетях. По их словам, инцидент произошёл 21 июля недалёко от станции метро «Международная». Мальчик катался на беговеле (детский велосипед без педалей) и случайно задел прохожего, после чего тот отреагировал неадекватно. Мужчина сильно толкнул малыша, тот упал на асфальт и ударился. По словам родственников мальчика, сейчас он госпитализирован, у него сильно болит голова после удара о тротуар.

Историей заинтересовалось ГСУ СК по Петербургу. Следователи заметили сообщения в СМИ о возможных противоправных действиях в отношении 3-летнего ребенка, которого толкнул неизвестный. Теперь правоохранители пытаются установить обстоятельства случившегося.

Между тем, в социальных сетях сообщается, что родители сами обратились в полицию после того, как посмотрели записи с камер видеонаблюдения на парковке у станции метро «Международная». Фотографии предполагаемого злоумышленника размещены в соцсетях, петербуржцев просят помочь найти этого человека.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что к ним пока не обращались по этому поводу. «На данном этапе дело находится полностью в компетенции полиции, они должны изучить записи с камер, провести необходимые проверки», — заметили сотрудники офиса детского омбудсмена.