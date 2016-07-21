Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Дагестанский подрядчик мог сорвать ремонт дворов в Рыбинске Ярославской области в рамках программы «Благоустроим область к юбилею». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском муниципальном совете.

фот о сайта rybinsk.ru

Конкурс на благоустройство первоначальной стоимостью 69 млн рублей выиграла компания из Дагестана ООО «Новотэк». Потенциальный подрядчик снизил цену до 56,6 млн, однако выполнить обязательства не смог.

«Законодательство о конкурсных закупках несовершенно. Победителем стала компания, которая не имеет реальной возможности выполнить заявленные объемы работ. Фактически, они хотели стать посредниками, между администрацией города и местными подрядчиками», — объяснил ситуацию председатель Рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Городская администрация провела повторные конкурсные процедуры, которые выиграли уже местные компании, фирмы из Ярославля — ООО «Дорожное строительное управление — 1» и ООО «СМО-1». «ДСУ-1» связывают с ярославским предпринимателем, депутатом муниципалитета Эдуардом Авдаляном.

Качество работ подконтрольных Авдаляну структур регулярно вызывает нарекания как со стороны заказчиков, так и со стороны жителей. Однако претензий к новым победителям рыбинская администрация предъявлять не стала.

Ремонт дворов в городе начался в начале июля. К работам приступило «Рыбинское управление механизации строительных работ», которое ранее выиграло другой конкурс. Эта фирма подконтрольна экс-мэру Рыбинска, депутату Яроблдумы Евгению Сдвижкову. В отличие от многих других компаний, РУМСР зарекомендовала себя в регионе как наиболее качественная фирма по ремонту и строительству дорог.

Интересно, что Эдуард Авдалян избрался в муниципалитет Ярославля от «Единой России». Единоросс Евгений Сдвижков недавно возглавил рыбинское отделение партии.

Ремонт дворов во втором по величине городе Ярославской области ведется по программе «Подготовим область к юбилею». Работы должны завершиться к 15 сентября 2016 года, запланировано отремонтировать 27 дворов и 9 проездов, общая стоимость работ составит около 160 млн рублей.