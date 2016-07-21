Лозанна, Швейцария, 21 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, лишающее российских легкоатлетов возможности участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года в Бразилии, может быть обжаловано российской стороной в течение месяца, сообщает 21 июля «Р-Спорт».

ThomasWolter Бегуньи

У Олимпийского комитета России (ОКР) есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск от ОКР и 68 легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием допустить представителей России к участию в международных соревнованиях был отклонен Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Вследствие этого российские спортсмены лишились права на участие в предстоящих Олимпийских играх.

В июле Всемирным антидопинговым агентством (WADA) был опубликован доклад, утверждающий, что в России действует государственная «допинговая программа». В связи с этим WADA обратилось к Международному олимпийскому комитету с просьбой не допускать к участию в Играх всю российскую сборную.