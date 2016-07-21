Москва, 21 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией относительно якобы предупреждений Турции о готовящейся попытке военного переворота.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Стаил Sirov Мятеж в Турции

Песков отметил, что не знает, на какие дипломатические источники ссылается агентство Fars, сообщившее эту информацию. Также он подчеркнул, что введение режима чрезвычайного положения в Турции — это внутреннее дело страны.

Напомним, попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля. В это время Эрдоган находился на курорте в городе Мармарисе. Позднее по отелю, из которого только что отбыл Эрдоган, был нанесён авиаудар.

В результате попытки военного переворота в Анкаре и Стамбуле погибло более 290 человек. Число задержанных военных, подозреваемых в участии в заговоре против действующих властей, достигло 6 тыс.

По словам членов Совета безопасности страны, режим чрезвычайного положения позволит оперативно реагировать на действия всевозможных террористических организаций.