Владикавказ, 21 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Бывший руководитель осетинской общины в Москве подозревается в убийстве водителя одного из крупных столичных бизнесменов. По сообщению Life, якобы общественник вместе со своим сыном спланировал убийство уроженца Грузии, а непосредственным исполнителем преступления стал нанятый ими киллер, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Причастность Каболова к убийству подтвердил сам киллер, который был ранее задержан правоохранительными органами российской столицы. Также сообщается, что водитель стал жертвой разборок в результате передела бизнеса между двумя организованными преступными группами. Тело убитого было обнаружено в Москва-реке 9 июля.

Как сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM, московская осетинская община объединяет выходцев из Южной Осетии и РСО-Алания. Валерий Каболов возглавлял организацию два срока подряд и оставил пост в марте 2015 года.