Париж, 21 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил 21 июля, что у него нет точной информации относительно того, ответственна ли французская авиация за авианалет в Сирии, в результате которого погибло 56 человек, сообщает Reuters.

Французский истребитель Мираж 2000

19 июля в МИД Сирии отметили, что авиаудар по деревне Тухан, расположенной поблизости от города Манбидж, был нанесен французскими ВВС.

«Относительно действий коалиции у меня нет точной информации о том, что могла сделать французская авиация», — подчеркнул Олланд на пресс-конференции. «Мы наносим удары в рамках коалиции, и мы очень осторожны при нанесении наших ударов», — добавил глава Елисейского дворца.

В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что не считают заявления «режима Башара Асада» соответствующими действительности.

Напомним, 19 июля в результате авианалета авиации коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) по целям боевиков в районе сирийского города Манбидж погибло более 50 человек, в том числе дети.