Веллингтон, 21 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Вице-президент США Джо Байден сообщил, что ВМС США направят корабль к берегам Новой Зеландии, сообщает «Ассошиэйтед Пресс».

Броненосный корабль «Чесма»

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей 21 июля на совместной с Байденом пресс-конференции объявил о приглашении корабля американских ВМС участвовать в праздновании 75-летия королевского флота. Джо Байдена с радостью принял это приглашение, но не уточнил, корабль какого типа будет направлен на празднование юбилея новозеландского флота.

Напомним, в середине 1980-х годов Новая Зеландия запретила входить в свои территориальные воды судам и кораблям с ядерными силовыми установками или имеющим на борту ядерное оружие. Так как США никогда не уведомляют другие страны о типах оружия, находящихся на заходящих в их порты американских кораблях, между США и Новой Зеландией разгорелся дипломатический конфликт и США в 1986 году отказались от выполнения новозеландской части Договора о военном союзе с Австралией и Новой Зеландией.

С тех пор американские военные корабли не входили в новозеландские территориальные воды.