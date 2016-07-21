Астрахань, 21 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В Астрахани следователи выяснили новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого в развращении школьниц местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 21 июля, в рамках расследуемого уголовного дела выяснилось, что развратные действия злоумышленник совершил в отношении ещё трех несовершеннолетних девочек.

gazeta-n1.ru Папка «Дело»

Так, в период с 2012 года по конец 2014 года обвиняемый через социальную сеть «ВКонтакте» познакомился с тремя школьницами в возрасте от 12 до 15 лет из Новосибирской, Калининградской и Томской областей. Оказывая на них психологическое давление и угрожая взломать их страницы в соцсети, мужчина требовал от подростов выслать ему фотографии порнографического характера.

Напомним, уголовное дело в отношении «примерного» семьянина было возбуждено в конце мая текущего года. В поле зрения правоохранителей 25-летний астраханцев попал за разврат в отношении несовершеннолетних. Изначально, следствие установило, что преступления подозреваемый совершал, не выходя из квартиры в Кировском районе Астрахани. С девочками он знакомился с помощью Всемирной паутины через социальную сеть. Жертвами злоумышленника стали две школьницы, от которых он потребовал сделать и выслать ему порнофото.

Также по теме: Разыскиваемый за секс с ребёнком иностранец попался в Астраханской области

Молодой астраханец изнасиловал трехлетнего племянника

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Вину подозреваемого доказывают порнографические фотографии, которые хранились в персональном компьютере астраханца, изъятом в ходе обыска.

В СКР отметили, что в настоящее жертвами обвиняемого стали шесть девочек в возрасте от 12 до 15 лет из шести регионов России. Между тем, следствие не исключает выявления новых фактов преступной деятельности злоумышленника.