Воронеж, 21 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской областной думы возглавят региональные группы мониторинга за выполнением резонансных федеральных законов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, заявил сегодня, 21 июля, на брифинге председатель регионального парламента, секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов.

Пресс-службы Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов

Брифинг был посвящен запуску мониторинга федеральных социально-значимых законов в регионе. Соответствующие группы также созданы партией на уровне страны и всех субъектов РФ. Речь идет о мониторинге исполнения четырех резонансных законов: о торговой деятельности, экологии и сохранении лесного фонда страны, а также о вовлечении в оборот неиспользуемых земель аграрного назначения. Для этого будут созданы четыре рабочие группы, а результаты будут представлены президенту.

«В ряде субъектов федерации реализация законов идет далеко не гладко. Например, местные производители сталкиваются с тем, что сети пытаются обойти установленные ограничения, и, по сути, оставить все на своих местах. Поэтому возникла необходимость проверить: насколько эффективно идет реализация законов на местах. Мы создали четыре мониторинговые рабочие группы. Их возглавили депутаты Воронежской областной думы — председатели или заместители председателей профильных комитетов регионального парламента. Скажем, изучением практики реализации закона о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения займется группа под руководством Николая Гапоненко. Вопросы, связанные с реализацией поправок к закону о торговле, будет курировать Оксана Ярковая», — рассказал Владимир Нетёсов.

При этом мониторинг будут вести не только депутаты, к участию в нем приглашается и общественность — активисты, эксперты, все неравнодушные воронежцы.

Владимир Нетёсов также рассказал, что уровень проблемы исполнения федеральных законов для всех регионов разный. Так, для Воронежской области не актуален закон о включении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

«Благодаря системной и целенаправленной работе лидера региона губернатор Алексея Гордеева, мы добились того, что на сегодня у нас, по сути, нет неиспользуемых земель сельхозназначения. Они все в обороте. Понятно, что вопросы лесозаготовки и лесовосстановления для нас не такие острые, как для регионов Сибири. Но, в любом случае, у нас есть свои ракурсы, под которыми мы должны рассмотреть обозначенные направления. Например, региональный закон «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Депутатами Воронежской областной думы был поднят вопрос о необходимости внесения в него изменений. Для подготовки поправок губернатор поручил сформировать рабочую группу из числа депутатов областной думы и представителей профильных департаментов. Перед группой стоит задача: так скорректировать региональный закон, чтобы создать эффективную региональную систему содержания защитных лесонасаждений. Предстоящий мониторинг — хорошая возможность дополнительно изучить практику по данной теме, внести новые предложения в рабочую группу», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Создание мониторинговых групп, подчеркнул спикер, не имеет отношения к избирательной кампании.

«Скажем, новый закон, ограничивающий вырубку деревьев вокруг мегаполисов (о «зеленом щите»), направлен на решение задач по защите леса. Он подписан президентом и вступит в силу 1 января 2017 года. А 2017-й объявлен в России Годом экологии! Леса в стране, к сожалению, как шагреневая кожа, продолжают сокращаться. Для Воронежа после катастрофических пожаров 2010-го эта тема очень актуальна. Или возьмите вопросы торговли. Партия добилась принятия социально значимых поправок, особенно важных в нынешний непростой экономический период. Наша задача не допустить того, чтобы закон остался просто хорошими словами на бумаге. Поправки должны стать действенным инструментом защиты прав отечественных производителей и потребителей. И стать именно сегодня, когда закон начал работать, а не спустя долгие месяцы. Поэтому партия, депутаты совместно с ФАС проследят за заключением договоров между торговыми сетями и поставщиками продовольствия, ценообразованием на продовольственные товары, в особенности на социально значимые товары, соблюдением сетями и поставщиками продовольствия антимонопольных правил», — пояснил Владимир Нетёсов.