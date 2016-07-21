Саратов, 21 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Депутаты пошли навстречу дачникам, жалующимся на резко выросший налог на землю из-за увеличения кадастровой стоимости. Ставка земельного налога снижена с 0,3% до 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, в том числе. За такое решение депутаты Саратовской городской думы единогласно проголосовали 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Выходные на даче

Как пояснили в информационно-аналитическом отделе городского парламента, внесены изменения в решение Саратовской городской думы от 27.10.2005 № 63−615 «О земельном налоге». Снижение ставки земельного налога распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Депутаты единогласно одобрили снижение процентной ставки, отметив, что это позволит уменьшить финансовую нагрузку на население, а также сформировать благоприятные условия для ведения гражданами подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области новый налог на землю, рассчитанный с учетом кадастровой стоимости, получил в народе название «драконовский» в связи с тем, что он увеличился в сотни раз. С согласия региональной власти в регионе с 2015 года налог на имущество с учетом кадастровой стоимости рассчитан сразу по максимально возможной по закону ставке — 2%, как это делается в городах федерального значения. Уже с августа 2015 года владельцам дачных и приусадебных участков стали поступать новые налоговые уведомления на новый земельный налог, несмотря на то, что региональная власть могла отсрочить этот переход до 2020 года.