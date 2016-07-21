Ярославль, 21 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках проекта «Кинолето» отследят 50 лет истории города в кадрах кинохроники. В фокусе внимания — события от пребывания в Ярославле императора Николая II до приезда Никиты Хрущева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике.

Николай II в Ярославле, 1913 год

Творческая встреча на эту тему состоится 23 июля в зале «Классика» музея. В ее рамках будут продемонстрированы уникальные кадры ярославской кинохроники, специально предоставленные для показа Государственным архивом Ярославской области и Российским государственным архивом кинофотодокументов.

Эксперты расскажут о самых первых съемках в Ярославле в начале XX века, а также о ключевых событиях в истории города, произошедших между визитами первых лиц государства в 1913 и 1963 года, в том числе хронику весны 1917 года, кадры времен белогвардейского восстания 1918 года, будни и праздники советского Ярославля.

Полностью будет показана одна из самых ранних сохранившихся кинолент, снятых в нашем городе — «Юбилейные торжества в Ярославле 21 мая 1913 года» и фильм «Улицы Ярославля после подавления восстания в июле 1918 года». Немые фильмы будут проиллюстрированы живой музыкой.

«В Год российского кино исполнилось 120 лет первым киносъемкам в нашей стране — хронике коронации Николая II в Москве в мае 1896 года. Кинохроника, снятая в русских городах, начинает регулярно выходить на экраны Российской империи после 1907 — 1908 годов. Это веха для российского кинематографа, когда рождается отечественное кинопроизводство и кинопрокат. В кадр попадают и повседневная городская жизнь, и важные исторические события. В XX веке кинохроника приобретает значение одного из самых важных и ценных исторических документов», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике.