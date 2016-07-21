Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Премьерный показ документально-игрового сериала «Душа танца» состоится сегодня на киностудии «Ленфильм». Картина снята по заказу Комитета по межнациональным отношениям в Санкт-Петербурге и посвящена танцевальной культуре народов России и её близких соседей. В режиссёрском кресле — дебютантка Анастасия Барашкова, сыгравшая в картине главную роль.

Цитата из т/с «Душа танца». реж Василий Щербенко. 2016. Россия Нежный женский танец

«Прошлое поколение очень умело дружить, все жили немного в других условиях, а нынешняя молодёжь растёт более изолированно в плане общности культур. Наш продюсер Василий Щербенко придумал, как интересно можно подать идею общности — чтобы это были не какие-то факты, а нечто более душевное, что могло бы заинтересовать молодёжь. Тогда у нас появилась задумка раскрыть менталитет народа, его душу через танец. Сквозным персонажем стала моя героиня. По сюжету, девушка едет изучать танец в разные регионы России», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Барашкова.

Цитата из т/с «Душа танца». реж Василий Щербенко. 2016. Россия Танец в горах

«Душа танца» — цикл из пяти серий по 20−25 минут, каждая из которых рассказывает об отдельном народе, его культуре, фольклоре, легендах и танцах.

«Танец — это синтез. В нём скрыто очень многое. Это и отношение мужчины к женщине — можно прикасаться или нельзя, можно смотреть в глаза или нельзя, можно ли пригласить на танец… В Ингушетии, например, нельзя, чтобы даже подолы одежды женщины и мужчины соприкасались», — комментирует режиссёр.

Съемки картины проходили в Киргизии, Армении, российских регионах — Ингушетии, Башкирии, а также центральной России.

Цитата из т/с «Душа танца». реж Василий Щербенко. 2016. Россия Работа с танцем

«Нам были интересны все народы, мы будем очень рады, если проект продолжится, и мы сможем поехать в другие регионы. Выбор этих пяти в какой-то степени случаен», — говорит Барашкова.

Вся творческая команда фильма, от продюсера до монтажеров, состоит из молодых выпускников Высшей школы режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге. Продюсером цикла фильмов стал Василий Щербенко, в прошлом году представивший на «Ленфильме» семисерийный проект «К соседям с любовью…».

Цитата из т/с «Душа танца». реж Василий Щербенко. 2016. Россия Душевная песня

Экспедиция группы по регионам и съёмки «Души танца» начались 25 марта и продлились до середины мая. Чтобы уложиться в сроки, параллельно со съёмочным процессом шёл монтаж. К 1 августа пять серий фильма должны быть доступны для свободного просмотра в сети интернет. Но, как сообщила Анастасия Барашкова, это может произойти и раньше, уже в конце июля.

После премьеры на киностудии «Ленфильм» съемочная группа представит картину в Уфе, Магасе и Ереване.