Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Футболист «Зенита» Александр Кокорин возвращен в основной состав петербургской команды, сообщает официальный сайт ФК «Зенит».

5hx.ru Александр Кокорин

Напомним, футболист сборной России Александр Кокорин был переведен во второй состав «Зенита» и оштрафован после безобразной выходки в ночном клубе в Монте-Карло, видеозапись которой попала в Сеть.

Руководство «Зенита» не считает Кокорина организатором дорогостоящей гулянки, в ходе которой пьяные футболисты Кокорин и Мамаев выказали неуважение к государственному гимну России. Видеозапись нанесла серьезный ущерб репутации как сборной страны, так петербургского клуба.

Стоит отметить, что болельщики «Зенита» единодушно поддержали наказание Кокорина.

Тем не менее, Кокорин приступил к тренировкам на базе «Зенита» в Удельном парке вместе с полузащитником Акселем Витселем, возвратившимся после выступления на чемпионате Европы за сборную Бельгии.