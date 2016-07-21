Анкара, 21 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Турецкий парламент, как ожидается, одобрит 21 июля законопроект, вводящий шестимесячный режим чрезвычайного положения, передает The Guardian.

Флаг Турции

В силу статьи 121 основного закона Турции законодательный орган должен дать свое согласие на такой шаг и ввести максимальный срок в шесть месяцев.Издание отмечает, что благодаря введению режима правительство сможет ввести прямое управление посредством указов, принимая любые законопроекты, за исключением тех случаев, когда их не одобрит парламент. Большинство же членов законодательного органа страны состоят в партии «Справедливость и развитие» — партии главы государства.

Официальные лица Турции подчеркнули, что режим чрезвычайного положения не повлияет на жизни и свободы граждан страны, а также сослались на то, что западные страны, в частности Франция, принимали схожие меры. Тем не менее все больше экспертов отмечает, что данный шаг приведет лишь к большей консолидации власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

О необходимости введения режима чрезвычайного положения в стране глава государства заявил 20 июля после ряда встреч с высокопоставленными лицами в руководстве страны и вооруженных силах.

«Цель объявления чрезвычайного положения состоит в том, что так появится возможность принимать скорейшие и эффективные шаги против любой угрозы демократии, верховенству закона и правам и свободам наших граждан», — заявил Эрдоган на пресс-конференции 20 июля.

В свою очередь, редактор оппозиционного издания Cumhuriyet Джан Дюндар отметил, что введение чрезвычайного положения означает, что в Турции теперь при власти «репрессивный режим», который «приостановит действие прав и свобод, введет цензуру прессы и уничтожит парламент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена военными в ночь на 16 июля текущего года. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.