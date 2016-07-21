Красногорск, 21 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года сбор, транспортировка, утилизация и захоронение мусора для жителей Московской области станет отдельной коммунальной услугой. Тем не менее, как отмечают эксперты, методология формирования тарифа пока не разработана, а это значит, что в следующем году для граждан будет открыто новое «сакральное знание» — цена за вывоз мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hans Мусор

В сентябре 2016 года в области будет принята новая государственная программа обращения с отходами, рассчитанная на 10 лет. Однако источников ее финансирования пока недостаточно. Одним из вариантов финансовой поддержки станет тариф за вывоз мусора, который в следующем году станет отдельной строкой платежки.

«С 1 января 2017 года сбор, вывоз, транспортировка, утилизация и захоронение мусора станет отдельной коммунальной услугой. Вместе с газом, водой и электричеством в платежке будет присутствовать новая строка. Сейчас расходы на сбор и вывоз мусора входят в строку «Cодержание и ремонт общедомового имущества», — об этом в интервью газете «Известия» заявил министра экологии области Александр Коган.

Однако, по мнению директора центра исследования и разработки инфраструктурных проектов ВШЭ Виктора Колесника, решение областных властей продиктовано требованием федерального закона и было давно необходимо, тем не менее вопрос стоимости вывоза мусора пока остается открытым.

«Во-первых, решение обосновано требованием прозрачности и открытости. Мы с вами наконец получим это «сакральное знание» — во сколько обходится обслуживание этой коммунальной услуги. Мы будем понимать, сколько стоят услуги операторов, сколько стоят услуги по обслуживанию контейнерной площадки и так далее. Это требование федерального закона, который был принят в декабре 2014 года», — пояснил Колесник.

Он также подчеркнул, что в связи с изменениями федерального законодательства, с 1 января 2017 в субъектах РФ должны быть введены институты единых региональных операторов, которые будут заниматься только транспортировкой твердых коммунальных отходов. Экономика этого оператора будет формироваться именно за счет этого коммунального платежа.

«Вопрос подорожает ли стоимость вывоза мусора как для населения, так и для экспертного сообщества весьма интересен. Методологии образования тарифа, в связи с новыми условиями, еще не существует. В законе указана норма, но она не является нормой прямого действия, так как должно быть отдельное постановление правительства. Подобную методологию только предстоит разработать. Если тариф будет повышен, населению предстоит задаться вопросом о том, что повлияло на повышение и какую такую услугу или качество услуги они получили, что цена была повышена», — заключил собеседник агентства.

Напомним, как ранее заявил Коган, расчет обоснованного коммунального тарифа будет производится только после проведения «кропотливой работы с поступившей информацией». Тариф для тех жителей, кто будет заниматься раздельным сбором мусора, возможно будет снижен на 20−25 процентов.