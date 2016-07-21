Киев, 21 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. 22 июля в Киеве пройдет церемония прощания с погибшим накануне журналистом Павлом Шереметом, а в субботу, 23 июля, его похоронят в Минске. Об этом сообщила журналист белорусского телеканала «Белсат» Светлана Калинкина.

cugetliber.ro Работники ФБР

«Информация по похоронам от мамы Павла. Завтра будет прощание в Киеве. Вечером самолетом Пашу привезут в Минск, в храм Всех святых. Похороны в субботу», — написала Калинкина.

В то же время советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит рассказал, что следствие уже рассматривает шесть (вчера их было четыре) версий причин убийства Шеремета, отказавшись назвать две новые.

При этом Тандит отметил, что украинские силовики рассматривают версию украинского депутата Сергея Высоцкого, который предположил, что убийство Шеремета может стать началом спецоперации против госбезопасности Украины.

«То, что сказал народный депутат Высоцкий, имеет большое значение. Могу подтвердить, что одна из основных версий, которая рассматривается сейчас силовиками, — это попытка, через это убийство, дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Но, не только это используется убийство, будут еще и другие новости, которые, к сожалению, будут пытаться использовать для того, чтобы показать, что в Украине нет власти, что силовики не контролируют ситуацию», — прогнозирует Тандит.

К расследованию подключат ЕС и ФБР

Тем временем громкое убийство было взято официальным Киевом под контроль на самом высоком уровне. Накануне президент Украины Петр Порошенко провел закрытое совещание с руководством силовых структур. По итогам совещания глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отметила, что по поручению Порошенко будет создана межведомственная группа с привлечением экспертов из стран ЕС, Федерального бюро расследований США, СБУ, Нацполиции и прокуратуры.

«Только что я встречалась с представителями ФБР на Украине. И представители ФБР тоже будут задействованы в ходе расследования», — сказала глава группы Деканоидзе.

В заявлении представителя Госдепартамента США Джона Кирби отмечается, что ФБР уже начало оказывать помощь украинским властям в расследовании убийства.

«Мы шокированы и опечалены убийством журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета в результате взрыва автомобиля в Киеве. Мы присоединяемся к правительству Украины в поддержку полного и непредвзятого расследования, которое привлечет виновных к ответу», — говорится в заявлении.

При этом украинский МИД уже получил подтверждение от Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности об оказании необходимой помощи в расследовании убийства.

«Во исполнение поручения президента по привлечению возможностей ЕС для помощи в расследовании убийства журналиста Шеремета в МИД получили подтверждение о готовности Консультативной миссии, которая находится на Украине, предоставить необходимое содействие правоохранительным органам в соответствии с мандатом миссии», — сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал одной из причин убийства Шеремета «атмосферу ненависти» на Украине и призвал власти Украины восстановить необходимые условия для гарантий безопасности журналистам.

«Убийство Павла Шеремета указывает на то, что атмосфера ненависти и подозрительности в отношении журналистов имеет серьезные последствия и уносит жизни», — отметил Ягланд.

Он осудил «дерзкую атаку» и призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать дело, чтобы дать людям сигнал, что «организаторы насилия против журналистов будут привлечены к ответственности».

Второй фронт и российские спецслужбы

Сам Порошенко заверил, что не допустит создание на Украине «второго фронта».

«Мы не должны забывать, что страна сейчас обороняется от российского агрессора и лучшие сыновья Украины отдают свои жизни на фронте. И мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны», — сказал он на совещании, цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что кроме версии убийства из-за профессиональной деятельности рассматривается версия о дестабилизации ситуации именно в столице Украины. Он предложил усилить контроль над массовыми акциями в Киеве в ближайшее время.

«Я не думаю, что мы должны что-то запрещать, но любые акции в ближайшее время должны организовываться с применением рамки металлоискателей. Слишком много информации поступает о возможных провокациях в ближайшие дни, и в связи с сегодняшним страшным событием с Павлом это может действительно быть частью какого-то большего плана», — сказал Луценко.

Громкое убийство также прокомментировали в Москве. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство украинского журналиста — это явный повод для очень серьезного беспокойства в Кремле. «Шеремет — известный журналист. Более того, он гражданин Российской Федерации. Мы надеемся на беспристрастное и быстрое расследование с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим убийством», — сказал Песков.

В то же время гражданин РФ, работающий на Украине Евгений Киселев публично назвал убийство коллеги «предупреждение спецслужб РФ российским журналистам, ищущим свободную журналистику на Украине».

«Я абсолютно уверен, что это работают российские спецслужбы, что это не работают там какие-то киллеры», — рассказал Киселев. «В том числе российских оппозиционеров, российских журналистов, которые в поисках возможности оставаться в свободной журналистской профессии приезжают, как вот Ганапольский, как вот тот же Шеремет, как ваш покорный слуга, перебираются в Киев, а их много, на самом деле. Мы, может быть, там самые известные, а есть много молодых ребят, которые, как и мы, уже не первый год работают. Им всем сейчас показывают — ребята, если вы думаете, что вы здесь в безопасности, у ФСБ… руки длинные, и мы вас и здесь достанем, и сотрем в лагерную пыль», — добавил Киселев.

Генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко напомнил о важности эффективной работы силовиков в первые 3−4 дня после совершения преступления.

«Специалисты говорят, что даже не десять, а первые три-четыре дня, они ключевые. За эти три-четыре дня по горячим следам надо делать как можно больше», — заявил Мартыненко. Он призвал украинских силовиков провести тщательное расследование и найти настоящих виновных. «Единственное, что мне бы очень не хотелось, чтобы наши правоохранительные органы поставили себе задачу во что бы то [ни стало] раскрыть это преступление, там за два или три недели, так как это может привести к тому, что они обязательно найдут какого-то виновного, назначат», — сказал он.

В свою очередь народный депутат Украины, экс-сотрудник УП Мустафа Найем прогнозирует, что украинские силовики быстро раскроют преступление и накажут виновных.

«Что касается следствия, то сейчас делается очень много, и со стороны Нацполиции, и со стороны Генпрокуратуры, и со стороны Службы безопасности. По моему журналистскому опыту, думаю, что исполнителя найдут очень быстро. Потому что, чтобы спланировать такое преступление, нужно очень много чего делать, и я не верю в то, что нет следов. В этом квартале очень много видео, машина была припаркована ночью — это значит, что ночью ничего не было, и это означает, что ночью устанавливали, камеры там есть, то есть это небольшой промежуток времени. Тем более, если это техническое устройство, то он точно имеет следы, как он исполнялся, какая была взрывчатка, ее происхождение, механизм. Если это радиоустройство, то это означает, что гораздо легче будет найти следы», — подытожил Найем.