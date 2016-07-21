Москва, 21 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. К участию в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) не допущен ряд российских легкоатлетов. Список десяти спортсменов, которые могли получить на этих соревнованиях медали, опубликовал RT.

olimpiada-rio.ru Олимпиада Рио 2016

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка (2004 г., 2008 г.) по прыжкам с шестом. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года по бегу с барьерами. Мария Шарапова, экс первая ракетка мира. Мария Савинова, Олимпийская чемпионка 2012 года по бегу на 800 метров. Сергей Федоровцев, олимпийский чемпион 2004 г. в академической гребле. Татьяна Архипова, бронзовый призёр Олимпиады 2012 в беге с препятствиями. Мария Кучина, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Екатерина Поистогова, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в беге на 800 метров. Кристина Халеева, бег на длинные дистанции. Татьяна Чернова, чемпионка мира (2011 г.), бронзовый призёр Олимпиады 2008 года, Олимпиады 2012 года и чемпионата мира в помещении 2010 по семиборью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отклонил иск Олимпийского комитета России (ОКР) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, чтобы допустить российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде-2016. Российские спортсмены потеряли право участвовать в предстоящих Играх в Рио-де-Жанейро.