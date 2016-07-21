Бразилиа, 21 июля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Бразильский экспорт свежей / замороженной свинины за первое полугодие 2016 года увеличился на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 301 000 тонн. Это было обусловлено увеличением поставок на все основные рынки сбыта. Российский экспорт, на долю которого приходится треть всех поставок, вырос на 20 процентов, сообщается на сайте Meatinfo.ru

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Бразильская свинина может стать более конкурентоспособной на таких рынках, как Ангола, Япония, Мексика и Сингапур. Южная Корея также недавно открыла свой рынок для Бразилии.

Отметим, что не так радужна ситуация с поставками мяса и рыбы из России в Бразилию. Бразилия пока не готова принять поставки рыбы и рыбной продукции из России. Что касается российской говядины, то представители бразильской службы заявили, что смогут сделать окончательное заключение о его эквивалентности по получении ответов на вопросник об организации системы обеспечения безопасности при производстве мяса крупного рогатого скота в России, работа над которым в настоящее время завершается в Россельхознадзоре, писало ранее ИА REGNUM



