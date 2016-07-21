Берлин, 21 июля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Автокомпания Porsche продолжает разработку обновленных моделей 911 GT3 и GT2, рассчитанных на богатых водителей, сообщает Uincar.ru.

MarleneBitzer Porsche

Прототип рестайлингового Porsche 911 GT2 попал в объективы фотошпионов на Нюрбургринге. Он имеет кузов GT3 RS, дополненный боковыми аэродинамическими рассекателями воздуха на переднем бампере, крупным сплиттером и очень большим задним антикрылом. На заднем бампере прототипа замечены добавочные вентиляционные отверстия.

Ранее сообщалось, что новинка будет оснащена модернизированным вариантом 3,8-литрового 6-цилиндрового оппозитного битурбомотора, которым комплектуются модели Turbo и Turbo S.

Отмечается, что появление нового Porsche 911 GT2 в этом году маловероятно, так как компания еще не представила публике обновленный GT3, а значит выход битурбо варианта не стоит ожидать ранее 2018 года.