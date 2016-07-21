Москва, 21 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. 52% граждан России готовы подписать петицию о роспуске национальной сборной по футболу, которая неудачно выступила на чемпионате Европы во Франции. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

change.org Сборная России по футболу

«Главными виновниками проигрыша нашей команды респонденты, в целом интересующиеся футболом и следившие за ходом игр (таковых всего 57%), считают самих игроков: их «избалованность» (ее отметили 38% опрошенных), плохую подготовку (34%), недостаток патриотических чувств (9%)», — говорится в сообщении.

22% респондентов причиной провала сборной России назвали плохой состав команды, 14% — главного тренера.

Опрос проводился 16−17 июля среди 1 тысячи 600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России до сих пор остается без главного тренера после ухода Леонида Слуцкого. Российский специалист ушел после провального выступления сборной на групповом этапе чемпионата Европы текущего года.

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