Исинбаева назвала решение CAS «явной «заказухой»
Москва, 21 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Олимпийского комитета РФ и российских легкоатлетов — это «чисто политический заказ», сообщают «Вести».
По ее словам, все доводы направлены против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), это «явная «заказуха». «Спасибо всем за похороны лёгкой атлетики», — так Исинбаева «поблагодарила» арбитраж.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что теперь спортсмены могут подавать апелляцию на решение суда в Лозанне или пойти в суды общей юрисдикции. Так, по крайнее мере, поступит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. «Но она все равно к Олимпиаде не успеет», — заключил Шляхтин.
Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне политизированным и беспрецедентным.
Напомним, 21 июля Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне был отклонен иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием допустить российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио. Окончательное решение о допуске всей сборной России на игры примет Международный олимпийский комитет (МОК).