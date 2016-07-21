Москва, 21 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Олимпийского комитета РФ и российских легкоатлетов — это «чисто политический заказ», сообщают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Исинбаева

По ее словам, все доводы направлены против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), это «явная «заказуха». «Спасибо всем за похороны лёгкой атлетики», — так Исинбаева «поблагодарила» арбитраж.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что теперь спортсмены могут подавать апелляцию на решение суда в Лозанне или пойти в суды общей юрисдикции. Так, по крайнее мере, поступит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. «Но она все равно к Олимпиаде не успеет», — заключил Шляхтин.

Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне политизированным и беспрецедентным.

Напомним, 21 июля Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне был отклонен иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием допустить российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио. Окончательное решение о допуске всей сборной России на игры примет Международный олимпийский комитет (МОК).