Вашингтон, 21 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Компания NBCUniversal и студия DreamWorks Animation запланировали съёмки пятой части мультфильма «Шрек», который должен выйти на экраны кинотеатров в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из м/ф «Шрек». реж Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Шрек

По словам исполнительного директора NBCUniversal Стива Берка, вдохнуть новую жизнь в Шрека и другие франшизы DreamWorks должен продюсер «Гадкого я» и «Миньонов» Крис Меледэндри.

Студия DreamWorks, переживающая финансовые трудности, намерена преодолеть их как за счет создания новых персонажей, так и переработкой старых, с помощью сиквелов, спин-оффов и парков аттракционов. Компания NBCUniversal, купившая в 2016 году акции DreamWorks, займется рекламой и распространением фильмов.

Будут ли участвовать в новом «Шреке» Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас, озвучивавшие главных персонажей «Шрека», пока не сообщается.

Напомним, четвертый фильм о Шреке, «Шрек навсегда», вышел в прокат в 2010 году и собрал по всему миру $ 752,6 млн. Всего же с 2001 года четыре полнометражные мультфильма про приключения Шрека заработали в мировом прокате $ 2,9 млрд.