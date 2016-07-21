Воркута, Коми, 21 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум.



Pigs Are Smart Коррупция

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Городской центр развития туризма», обвиняемой в присвоении вверенного имущества, с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ — 2 эпизода), служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ) и получение взятки (ч.1 ст.290 УК РФ — 3 эпизода). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия в августе 2014 года фигурантка заключила от имени Центра договор с обществом с ограниченной ответственностью на проведение туристического похода с предоставлением в аренду оборудования учреждения, а также услуг гидов стоимостью 199 600 рублей. При этом в договоре была умышленно занижена установленная прейскурантом стоимость аренды на 803 тысячи рублей, и денежные средства по нему были перечислены организацией-заказчиком не на расчетный счет Центра, а на личный счет обвиняемой, которая, будучи в отпуске, сама провела поход.

В период с апреля по август 2014 года работниками Центра на добровольной и безвозмездной основе были проведены ремонтные работы в спортивном зале учреждения. Строительные материалы были выделены Центру в порядке благотворительной помощи. После окончания работ фигурантка подписала фиктивные официальные документы (договор возмездного оказания услуг, акты о приемки и др.), удостоверяющие, что вышеуказанные работы произвел некий гражданин, после чего направила их в бухгалтерию для оплаты. В итоге тот получил порядка 70 тысяч рублей и передал их обвиняемой, которая обратила денежные средства в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В сентябре-декабре фигурантка получила от трех подчиненных в качестве взятки 18 тысяч рублей за то, что назначала им премии.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции местного отдела полиции, которые осуществляли и оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.